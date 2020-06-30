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Россияне встретили кризис неподготовленными

08:58
  • вторник
  • 30 июня 2020

Не успели накопить подушку безопасности

Почти половина россиян встретила кризис, вызванный пандемией коронавируса, без денежных накоплений.  

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии. У 29% имелись накопления, но их не хватило на период самоизоляции. Еще 26% заявили, что у них денег хватило, чтобы пережить самоизоляцию даже при потере всех источников дохода, передает РБК.

Эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) полагают, что после пандемии у россиян сменятся жизненные приоритеты: граждане станут больше уделять внимание здоровью, семье и цифровым технологиям, а уровень демонстративного потребления резко упадет.

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