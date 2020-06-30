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Шнурова назначили продюсером российского телеканала

09:03
  • вторник
  • 30 июня 2020

На телеканале он будет отвечать за неновостные продукты

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. По словам музыканта, его судьба сделала очередной внезапный поворот.
Подхвативший коронавирус Шнуров сам ходит за продуктами

Как говорится на сайте телеканала, Шнуров будет создавать и продвигать неновостные продукты, формировать креативную стратегию развития RTVI. 

"В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка, - заявил Сергей Шнуров. - Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру". 

На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал видео, на котором он заходит в офис телеканала и садится перед камерами. "Судьба моя сделала очередной внезапный поворот", - говорит артист.  Он пообещал создавать актуальный контент со всей отдачей и фантазией, а также воплощать в жизнь экспериментальные идеи и новые формы. 

Телеканал RTVI, штаб-квартира которого располагается в Нью-Йорке, возник в 2000 году. Канал вещает в 53 странах.

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