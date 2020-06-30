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В США разработали антикоронавирусное ожерелье

09:28
  • вторник
  • 30 июня 2020

Без масок и перчаток оно не работает

Специалисты NASA разработали антикоронавирусное ожерелье, вибрирующее каждый раз, когда его хозяин хочет дотронуться до лица.

Ультракрасные датчики засекают руку, когда ее подносят близко к лицу, и ожерелье начинает вибрировать, предупреждая хозяина об опасности. В NASA напомнили, что самый распространенный случай заражения коронавирусом – через нос, рот и глаза.

Ожерелье будут печатать на 3D-принтере. Но стоит отметить, что оно не может заменить маски и перчатки и работает только в паре с ними, пишет Daily Mail.

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