ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о резком росте цен на золотые украшения

09:37
  • вторник
  • 30 июня 2020

Золото подорожало на мировых рынках

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин сообщил, что в сентябре золотые украшения подорожают на 30%. Это обусловлено резким ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. 
Гречка и рис за первую неделю мая ощутимо подорожали

По словам Уткина, в магазинах еще лежит товар, закупленный по старым ценам, поэтому подорожание пока не сильно заметно. Но скоро все изменится, предупреждает глава Гильдии ювелиров. 

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в этом мае 1 грамм золотого обручального кольца стоил 3 685 рублей, а в мае прошлого года - 3 362 рубля. 

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала "Известиям", что цены на золотые украшения почти всегда имеют тенденцию к росту. За 2019 год они в среднем выросли на 5%, а за последние пять лет - на 50%. 

Главный аналитик группы компаний "Алор" Алексей Антонов предположил, что до конца года цена тройской унции золота может вырасти на 10-15%. Украшения лучше покупать сейчас, считает он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ювелирный магазин
Ювелирный магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.