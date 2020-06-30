Россиян предупредили о резком росте цен на золотые украшения

Золото подорожало на мировых рынках

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин сообщил, что в сентябре золотые украшения подорожают на 30%. Это обусловлено резким ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.

По словам Уткина, в магазинах еще лежит товар, закупленный по старым ценам, поэтому подорожание пока не сильно заметно. Но скоро все изменится, предупреждает глава Гильдии ювелиров.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в этом мае 1 грамм золотого обручального кольца стоил 3 685 рублей, а в мае прошлого года - 3 362 рубля.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала "Известиям", что цены на золотые украшения почти всегда имеют тенденцию к росту. За 2019 год они в среднем выросли на 5%, а за последние пять лет - на 50%.

Главный аналитик группы компаний "Алор" Алексей Антонов предположил, что до конца года цена тройской унции золота может вырасти на 10-15%. Украшения лучше покупать сейчас, считает он.

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