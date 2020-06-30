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Решившая уйти от Харламова Асмус занялась собой

09:35
  • вторник
  • 30 июня 2020

А поклонники посоветовали актрисе "побольше кушать"

Кристина Асмус, не так давно объявившая о разводе с юмористом Гариком Харламовым, не унывает. Актриса решила перед началом новой, свободной от уз брака, жизнью заняться своей фигурой, о чем и сообщила в инстаграме, опубликовал фото в спортивной форме.

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"Скоро разведенка, надо бы в форму себя привести!" — иронично подписала свежее фото в спортивном костюме Асмус.

Мнения поклонников о словах актрисы разделились. Кому-то стало и смешно, и грустно, а кто-то посочувствовал почти бывшему мужу.

"И смешно и грустно. А ведь, правда, многие девушки после развода выглядят намного лучше!"

"Эх, бедный Гарик".

"Так и замену Гарику быстренько найдёшь"

Некоторые комментаторы заметили, что фигура Асмус и так хорошая. А другие обратили внимание на худобу актрисы.

"Тут в столовку надо, а не побегать", - авторитетно заявил пользователь с ником doc_miha.

"Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!" - пишет заботливый pavel_232.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно в своих инстаграмах объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Они не стали называть причину расставания, но отметили, что в этом не виноваты фильм "Текст", самоизоляция и "кто-то третий".

Позднее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что Асмус и Харламов "разводятся" по заданию, которое им дали на проекте. Выпуск с ними выйдет в июле, пообещал он. Харламов и Асмус слова Маркони опровергли, заверив, что действительно разводятся.

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