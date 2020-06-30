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ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе (видео)

09:57
  • вторник
  • 30 июня 2020

Задержан 30-летний россиянин

Во Владикавказе предотвращен теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Теракт готовил 30-летний житель России. Как рассказали в ФСБ, он планировал подорвать самодельную бомбу у одного из административных зданий во Владикавказе, а после этого уехать на Ближний Восток и примкнуть к боевикам запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

В ходе следственных действий силовики нашли тайник, в котором мужчина прятал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В его телефоне обнаружили переписку с членами ИГ. Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

Возбуждено уголовное дело.

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