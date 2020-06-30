"Первое мое гнездышко": Бузова показала квартиру за 120 миллионов

Она на седьмом небе от счастья

Телеведущая и певица Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве. Самую крупную покупку в своей жизни звезда совершила еще прошлым летом, но только сейчас она вплотную занялась ремонтом. Наняла дизайнера, одобрила дизайн-проект и приехала на стройку.

Бузова опубликовала в Instagram фото и видео, сделанные в ее новой квартире. Пока это только голые стены и окна, но уже этой зимой звезда мечтает здесь поселиться. Она откупорила шампанское и вдоволь попозировала на фоне ремонта - счастливая и окрыленная.

"Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 р., не стыдясь даже мыть лестничные пролеты... купила себе квартиру мечты. <…> И я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв", - написала Ольга Бузова.

По словам Бузовой, свои первые накопления она потратила на покупку жилья для матери и на помощь родным.

Как пишет 7days.ru, новая квартира обошлась артистке в 120 миллионов рублей.

- Умничка и трудяжка, - пишут в комментариях.

- Теперь у тебя есть свой дом, угол, пусть будет в нём тепло и уютно всегда.

- Оля я так тебя понимаю, я тоже в прошлом году получила заветные ключики!

- Умничка! Молодец! Не верится, что вы когда-то мыли полы, может, это было 1-2 раза и все?

- Оля, а родители знают, что ты выживала на 500 руб.? Ужас какой-то...

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