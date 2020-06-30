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Принц Гарри объявил о беременности Маркл и разозлил всю семью

10:18
  • вторник
  • 30 июня 2020

Это было не к месту

Принц Гарри допустил оплошность, когда объявил о беременности Меган Маркл 15 октября 2018 года.
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Все дело в том, что члены королевской семьи узнали о беременности Маркл во время свадьбы принцессы Евгении - младшей дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II. Все внимание в этот день, как ожидалось, должно было быть приковано к невесте, однако, как не сложно догадаться, звездой вечера стала Меган.

Елизавета II с супругом Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон тут же принялись поздравлять молодую семью с будущим пополнением, позабыв о свадьбе.

Принцесса Евгения и ее мать, герцогиня Йоркская Сара, были в ярости от поступка Гарри, пишет "Экспресс-газета". Однако принц быстро нашел оправдание – через три дня он с женой должны были улететь в Австралию и Новую Зеландию, и поэтому другого случая сообщить радостную новость могло не представиться.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая 2019 года. Его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. После отказа от королевских обязанностей семья переехала в США.

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