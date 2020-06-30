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Баллы "Миллиона призов" теперь можно отдать на благотворительность

10:12
  • вторник
  • 30 июня 2020

Один балл равен одному рублю

В Москве прошел очередной розыгрыш программы "Миллион призов". Его победителями стали 255444 человека. Всего состоялось пять розыгрышей.

В рамках программы подготовлено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Полученные баллы участники могут обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов. 

С 29 июня у победителей розыгрышей появилась и возможность потратить баллы на благотворительность, сообщили в мэрии Москвы. Перечислить их можно, например, фонду поддержки слепоглухих людей "Со-единение", фонду помощи людям с ментальными нарушениями "Единение" и фонду помощи бездомным животным "Котодетки".

Также москвичи могут помочь фондам "Дари еду" и "Спешите делать добро!". Полный список фондов и информация о том, кому они помогают, опубликованы на сайте программы.

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