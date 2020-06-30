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Греческий журналист отметил высокий уровень организации голосования в Москве

10:29
  • вторник
  • 30 июня 2020

На всех участках безопасно

Журналист из Греции Димитрис Лиацос отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию в Москве. Он посетил 15 московских участков.

"Как журналист, я ранее бывал на выборах в России, могу уверенно сказать, что в вопросе организации голосования по поправкам в Конституцию вы сделали большой шаг вперед", - сказал Лиацос в интервью "Аргументам и фактам".

Голосование в течение недели позволяет людям проголосовать без очередей. Лиацос заметил, что перчатки и маски есть на каждом участке, дистанция соблюдается, поэтому риска заразиться, по его мнению, совершенно нет.

"На всех участках мы опрашивали граждан, принуждали ли их работодатели или чиновники от власти проголосовать. Все голосующие отрицали. Поэтому у меня нет информации, чтобы людей принуждали к голосованию или чтобы подкупали", - добавил журналист.

Кроме того, он отметил надежность и безопасность системы электронного голосования. По его словам, защита персональных данных и тайна голосования обеспечены.

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