В России за сутки выявили еще 6693 заболевших коронавирусом

Скончались 154 человека

В России выявили еще 6693 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 647849.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 745. В Подмосковье заболел еще 301 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 154 пациента с коронавирусом. Из них 35 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 9320 человек.

Выздоровели от коронавируса 9220 человек. Общее число вылечившихся достигло 412650.

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