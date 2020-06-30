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"Глупая Меркель и дура Мэй": как Трамп общается по телефону с коллегами

11:28
  • вторник
  • 30 июня 2020

Но в адрес Путина ничего подобного себе не позволял

Президент США Дональд Трамп оскорблял зарубежных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров.
Стало известно, почему Трампа боятся оставлять наедине с Путиным

В частности, он называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в нахождении под влиянием России, а экс-премьера Британии Терезу Мэй – "дурой" за нерешительность по вопросу Brexit. Эту информацию удалось выяснить телекомпании CNN от своих источников в Белом доме и разведке США.

Беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном нередко перерастали в перепалки на повышенных тонах. Познали на себе гнев президента США канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

Кроме того, Трамп очень любит похвастаться своими достижениями на президентском посту. Например, он очень любит поднимать эти темы в разговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом в разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп, по мнению CNN, слишком мягок и уступчив. Он не позволяет себе резких высказываний, но  часто ругает своих предшественников, называя их "слабаками" и "имбецилами". Видимо, президент США пытался произвести впечатление на российского лидера, "рассчитывал на восхищение".

В разговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп часто проявляет некомпетентность, путаясь в хронике ближневосточных дел.

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