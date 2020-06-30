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Шуточная ссора Рудковской с 71-летней мамой попала на видео

11:12
  • вторник
  • 30 июня 2020

Они повздорили из-за Гном Гномыча

Яна Рудковская опубликовала в Instagram забавное видео, на котором они с 71-летней мамой разыгрывают сцену ссоры. 

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Рудковская и ее мама сделали вид, будто ругаются по поводу ребенка. Кричат, жестикулируют, актерствуют. На эти кадры продюсер наложила отрывок из диалога двух юмористок, одна из которых играет бабушку, а другая - маму.  

Когда бабушка отказывается сидеть с внуком, мама недоумевает - с кем тогда ей оставить ребенка. "Вот свидетельство о рождении", - раздается в ответ.  

В этот момент Светлана Николаевна взяла со стола стопку листов, как бы показывая дочери ее имя, указанное в документе. После такого неоспоримого аргумента спор заканчивается. Под конец видео Рудковская, схватившись за голову, опускается на пол.   

Интересно, что это видео Рудковская с мамой записали после настоящего спора. Они долго не могли договориться, кто из них повезет сына Рудковской и Плющенко - семилетнего Александра, которого в семье называют Гном Гномычем - на сборы в Кисловодск. В итоге поехала продюсер, "несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нем".

"Разборки с мамой. Бывает и такое", - написала знаменитость. 

- Красавицы, - пишут в комментариях.

- Как похожи. 

- Светлана Николаевна жжет. 

- Николаевна по фактам раскидала. 

- Вы такая прикольная. Актриса из вас, конечно, примерно такая же, как и из большинства нас, но тем приятнее смотреть. 

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