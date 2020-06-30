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Проезд первых грузовых поездов по Крымскому мосту сняли на видео

11:35
  • вторник
  • 30 июня 2020

Полуостров получил новые возможности для развития

Сегодня на Крымском мосту официально открыли движение грузовых поездов. Утром самую протяжённую в России и Европе переправу пересекли два первых состава. Грузовое железнодорожное сообщение даст новые возможности для развития промышленности и торговли, снизит стоимость перевозок и товаров.

Они идут навстречу друг другу и встречаются под величественными арками Крымского моста. Это последний этап запуска движения через керченский пролив. Грузовое железнодорожное сообщение между полуостровом и материком установлено.

Со стороны Керчи состав везёт продукцию крымских предприятий - химикаты и удобрения: кальцинированную соду и известняк. В обратном направлении идут цистерны с бензином, удобрения, зерно, цемент, рельсы для обновления старой железнодорожной сети полуострова.

"Запуск грузовых поездов по мосту – это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%", - рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

В Республике считают, что теперь с точки зрения логистики полуостров больше ничем не отличается от других регионов России. Уже в этом году объём перевозок планируют довести до 3 миллионов тонн.

Крымский мост начали строить в 2014 году, чтобы связать полуостров и материковую часть России постоянным транспортным переходом. Спустя 4 года запустили автомобильное движение. Затем по мосту пошёл грузовой транспорт. В декабре прошлого года закончилось строительство железнодорожной части моста. В Крым прибыли первые пассажирские поезда из Санкт Петербурга и Москвы. Последний этап - запуск грузовых составов. Теперь на полную мощность заработают и торговые порты полуострова.

Более полутысячи поездов и свыше 250 тысяч пассажиров - и это только за первые полгода работы железнодорожной части моста. Теперь с запуском грузового сообщения перед полуостровом открываются безграничные инвестиционные возможности.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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