Явка на электронное голосование достигла 90%

Сегодня последний день, когда проголосовать можно онлайн

Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию приблизилась к отметке в 90%. Сегодня - последний день, когда можно принять участие в онлайн-процедуре. Свой выбор в таком формате сделали уже более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области. Всего же за четыре дня проголосовали почти 40 с половиной миллионов граждан. В приёмных комиссиях строго следят за соблюдением санитарной безопасности.

Голосовать сегодня жительница Краснодара Нина Иванова пришла одной из первых. Рассказывает, к этому важному дню готовилась, но в последний момент, выходя из дома, забыла перчатки и маску. Благо, они всегда есть на избирательных участках. Таковы обязательные требования.

Важность всех мер безопасности в условиях коронавируса как никто понимают медики, в том числе военные. Многие из них сейчас находятся вдали от дома - помогают регионам справляться с эпидемией. В соответствии с указом верховного главнокомандующего мобильные многопрофильные госпитали развернуты в Ботлихе и Буйнакске в Дагестане. Военные врачи получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию на избирательных участках частей Южного военного округа. А в Забайкальском крае участок организовали прямо в палатке на территории мобильного госпиталя.

"Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных, к голосованию подошли все ответственно, выполнено было в короткие сроки. Проводилась процедура голосования с соблюдением всех требований санитарных норм. Личный состав был обеспечен средствами индивидуальной защиты и выдавались одноразовые ручки", - говорит замначальника госпиталя по медицинской части Туяна Смагулова.

Продолжается и онлайн-голосование. Сегодня последний день, когда это можно сделать. Электронные бюллетени принимаются до 8 часов вечера. Такой формат пришелся по душе гражданам, причем, как молодым, так и избирателям со стажем. Эксперты отмечают, что разработчикам удалось обеспечить полную безопасность системы.

"Эксперты больше чем за неделю до голосования приступили к работе. Разработчики системы отвечали на их вопросы, предоставляли большую часть необходимых данных, и мы с удовлетворением можем сказать, что старались идти навстречу. Ну и, конечно, крайне приятным для нас является результат количественный по явке. На текущий момент проголосовало более 90% заявившихся на голосование. Собственно, число проголосовавших электронно превысило миллион человек. Это уже значимая для России цифра, если учесть, что голосование проходило только по Москве и Нижнему Новгороду", - говорит программист Вячеслав Макаров.

Всего в наблюдении за голосованием участвует 520 тысяч человек - беспрецедентная цифра. Общественная палата России выписала направления всем, кто подал заявки, но как отмечают в ситуационном центре, пришли за документами далеко не все. Зато поспешили сделать громкие заявления о, якобы, недопущении к наблюдению. Завтра - основной день голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля объявлен выходным. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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