Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Владислава Сердюка

Мальчик борется с саркомой Юинга

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Владислава Сердюка. Уже 8 месяцев мальчик борется с саркомой Юинга. Опухоль поразила правую бедренную кость. Заболевание очень коварное, распознать его в самом начале сложно. А развивается оно стремительно. Владиславу поставили диагноз уже на 4-ой стадии. Он перенес 6 курсов химиотерапии. Благодаря этому рост опухоли приостановился, а метастазы в легких сократились. Врачи дают хорошие прогнозы. Но сохранить правую ногу Владиславу поможет только раздвижной протез правой бедренной кости с заменой тазобедренного сустава. Без него ногу придется ампутировать. Стоимость такого протеза - около двух миллионов рублей. Для семьи из Омска эта сумма неподъёмная. Но все вместе мы можем помочь мальчику.

Еще полгода назад Влад и его мама даже представить не могли, что отмечать 15-летие будут не в родном Омске, а в съемной комнате в чужом городе. И бороться со страшной болезнью - саркомой Юинга. Влад увлекался разными видами спорта: отрабатывал элементы на трюковом велосипеде, гонял на скейтборде. Другая жизнь началась в ноябре в один день.

"Я сходил на квест. Там я ударился бедром об угол. Потом на следующий день у меня очень сильно заболело бедро, даже уже спать не мог. Я потерпел три дня, походил в школу. Потом уже мама решила отвезти меня в больницу, - рассказывает Владислав.

"Сделали рентген, рентген ничего не показал. Но медсестру насторожило то, что у него температура", - говорит мама Оксана Сердюк.

В больнице поставили диагноз остеомиелит. И сразу же прооперировали. Сделали дренаж, чтобы откачать гной и ослабить давление. Но уже после операции врачи уточнили: оказывается, гноя не было. Взяли биопсию - раковых клеток тогда не обнаружили.

"Еще не было вот этого серьезного диагноза. Прихрамывал. Мы довольные здесь сидим, что сейчас получим выписку и пойдем уже домой", - говорит Оксана.

Радость была недолгой. Вскоре у мальчика снова начались боли.

"Это было дело перед Новым годом и он не хотел в больницу. Утаил, что у него боли по ночам появились. 29 числа он подошел все-таки ко мне и сказал, что у него появилось уплотнение", - рассказывает мама.

Еще одна операция. Но на этот раз биопсия показала наличие раковых клеток. И четвертую стадию. А в легких метастазы. Первый курс химеотерапии дался Владу очень тяжело. Нога отекла и кость переломилась. Месяц был прикован к кровати. Не помогали никакие обезболивающие. И только после третьего курса химеотерапии мальчик стал себя чувствовать лучше.

"Я перестала плакать, потому что Влад постоянно со мной беседует. Я один раз разревелась, не сдержалась. Сказал: ты сама говорила мне держаться. Поэтому, чтобы слез я твоих больше не видел. Ну вот, я стараюсь как бы не показывать свои эмоции", - говорит Оксана.

А это не так-то просто. Сначала боролись за жизнь Влада. Теперь, чтобы не потерять ногу, необходимо срочное эндопротезирование бедренной кости и тазобедренного сустава.

Чтобы помочь Владиславу, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владислава Сердюка, программа 1014

"У него будет органосохраняющая операция. Это крайне важно, потому что раньше такие операции спасали только ампутацией конечности. У него очень хороший ответ на данный момент на проводимую терапию, мы очень надеемся, что после проведения операции и дальнейших курсов химеотерапии, вероятность рецидива у нас будет равна нулю", - объясняет детский онколог 3 хирургического отделения НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Александра Ильясова.

Квота покрывает только часть суммы на протез. Оплатить оставшуюся мать Влада не в состоянии. Она работает контроллером на заводе в Омске. Но все вместе мы можем собрать необходимые средства - около 2 миллионов рублей. Мальчик растет и ему очень нужен раздвигающийся протез - он будет со временем вытягиваться. Влад рассказывал нам свою историю очень мужественно. Как взрослый. До последнего, пока не заговорили про дом, школу и друзей, которые его ждут — он не выдержал и заплакал.

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, "ТВ Центр".

Чтобы помочь Владиславу, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

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