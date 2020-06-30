Эксперт отметил надежность системы дистанционного электронного голосования

"Если вы можете платить онлайн - почему вы не можете и голосовать онлайн?"

Безопасность и технологичность отечественной системы дистанционного голосования находится на высоком уровне.

Об этом заявил журналистам газеты "Комсомольская правда" IT-директор ГК "Газпром СтройТЭК Салават" Анатолий Корсаков.

"Принципиально, конечно, голосование должно быть полностью электронным. И оно будет электронным рано или поздно. От этого не уйти, например, чтобы заказать сейчас такси, вы же не идете в офис того же "Яндекса" и не заполняете там бумагу "прошу подать мне такси", вы просто устанавливаете приложение, нажимаете там кнопку, и приезжает такси. Точно так же вы пользуетесь онлайн-приложением своего банка. И таким же образом мы неминуемо придем и к голосованию в онлайн-формате", - объяснил Корсаков.

Волеизъявление граждан и участие их в общественно-политической жизни - это одна из ключевых основ жизни государства, его жизнеспособности, отметил IT специалист. Поэтому дистанционное электронное голосование должно быть безопасным и технологичным.

"Если вы можете платить онлайн - почему вы не можете и голосовать онлайн? Это все давно доступно, здесь нет никаких технологических преград абсолютно. С точки зрения инженерии IT-систем, эта задача вполне решаемая и современными методами, и наличием на российском рынке соответствующих разработчиков", - считает Корсаков.

Также эксперт провел сравнение российской системы с зарубежной. Он отметил, что во многих европейских странах с цифровизацией есть проблемы.

"Уверяю, для них наша система будет смотреться чрезвычайно передовой. В принципе, мы скорее впереди всех остальных, если брать по общей массе стран", - отметил Анатолий Корсаков.

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