ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия может возобновить перелеты в Турцию с 15 июля

11:40
  • вторник
  • 30 июня 2020

В Минтрансе этого не исключают

Министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что Россия получила от Турции предложение по возобновлению авиасообщения между странами. Турки предлагают разрешить полеты с 15 июля. 
Названы сроки возобновления международного авиасообщения

"Мы по этому поводу думаем", - цитирует Дитриха ТАСС.  

Глава Минтранса допустил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ возобновится раньше, чем с другими государствами. "Это близкая нам международка", - отметил министр. 

25 июня глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья можно открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки, считает он. 

Напомним, в марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за COVID-19. В июне ограничения частично сняли. В частности, россиянам разрешили уезжать за границу для помощи родственникам, нуждающимся в уходе, а также для учебы и работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.