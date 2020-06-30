Россия может возобновить перелеты в Турцию с 15 июля

В Минтрансе этого не исключают

Министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что Россия получила от Турции предложение по возобновлению авиасообщения между странами. Турки предлагают разрешить полеты с 15 июля.

"Мы по этому поводу думаем", - цитирует Дитриха ТАСС.

Глава Минтранса допустил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ возобновится раньше, чем с другими государствами. "Это близкая нам международка", - отметил министр.

25 июня глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить авиасообщение со странами СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья можно открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки, считает он.

Напомним, в марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за COVID-19. В июне ограничения частично сняли. В частности, россиянам разрешили уезжать за границу для помощи родственникам, нуждающимся в уходе, а также для учебы и работы.

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