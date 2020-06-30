Минздрав: переболевшим COVID-19 грозит бесплодие

Мужчин предупредили об опасности

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием.

Об этом РИА Новости заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.

"Этот перенесенный COVID-19 дает 38% уменьшения качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - отметила специалист.

Уварова напомнила, что на фертильность мужчины может также повлиять перенесенная в детстве свинка (паротит).

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