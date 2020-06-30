"Состояние серьезное": Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Она три месяца сидела на карантине

49-летнюю певицу Аниту Цой, которая подцепила коронавирусную инфекцию, отправили в московскую больницу.

Пресс-секретарь артистки Анна Кружель сказала РИА Новости, что Анита Цой находилась на самоизоляции и соблюдала все меры предосторожности. Каким образом она могла заболеть, ее помощница не знает.

По данным dni.ru, последние три месяца Цой сидела на карантине. Звезда хотела максимально обезопасить пожилых родителей, которые живут вместе с ней. "Врачи говорят, что состояние серьезное, но не безнадежное", - пишет портал о самочувствии певицы.

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