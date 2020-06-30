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Эксперт объяснила популярность онлайн-голосования среди москвичей

12:07
  • вторник
  • 30 июня 2020

Самоизоляция повысила уровень доверия к электронным сервисам

Цифровые сервисы столицы стали привычны для жителей города, получили их одобрение и благодаря этому доверию многие предпочли электронный вид голосования.

Об этом руководитель РОО "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович заявила в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

"Я понимаю доверие жителей города к уже апробированным сервисам mos.ru. И показатель доверия к цифровым системам города - это то, что москвичи предпочли электронный вид голосования и как уже показал первый день электронного голосования, свое мнение уже высказал каждый седьмой избиратель мегаполиса", - сказала Карпович.

Она отметила, что цифровые сервисы давно стали привычными для москвичей, особенно в период самоизоляции. Популярность системы дистанционного электронного голосования во многом объясняется еще и тем, что в период сохраняющейся эпидемиологической угрозы она полностью исключает возможность заражения COVID-19.

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