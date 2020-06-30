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Москвичам рекомендовали защищаться от комаров чесноком

12:37
  • вторник
  • 30 июня 2020

Есть и другие оригинальные способы

Специалисты ГПБУ "Мосприрода" перечислили природные вещества, которые помогут защититься от комаров. 
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По мнению ученых, у комаров могут быть свои "вкусовые" предпочтения. Не исключено, что они охотнее кусают обладателей определенной группы крови, а также людей в определенной одежде. Вкусы комаров также могут быть связаны с физической активностью человека, количеством выдыхаемого углекислого газа, температурой тела и потливостью. 

"Считается, что эфирные масла творят чудеса: всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой. Запах сушеной ромашки или мяты разрушает нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища; а всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов", - рассказали Агентству городских новостей "Москва" в Мосприроде.

Специалисты говорят, что природа в столичном регионе благоприятствует размножению комаров. Самка комара обычно откладывает 30-150 (не более 280) яиц каждые два-три дня в теплую стоячую воду с органическими веществами или водной растительностью. В зависимости от температуры воды длительность развития особи достигает от 40 часов до восьми суток. Самка комара может жить от 43 до 119 дней. Длительность жизни самца гораздо меньше. 

Эксперты отметили, что кровососущие насекомые играют существенную роль в экосистемах. Их едят птицы, летучие мыши, рыбы, рептилии и амфибии.

"Многие виды комаров являются переносчиками различных болезней, но в Москве и Подмосковье опасаться укусов комаров в этом плане не стоит. Однако аллергикам надо быть осторожными, поскольку укус комара может вызвать аллергическую реакцию", - напомнили специалисты.

В России насчитывается 100 видов комаров, в столичном регионе - 24 вида.

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