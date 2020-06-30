Ирина Апексимова: проголосовать по поправкам к конституции необходимо каждому

Неучастие в голосование она назвала "позицией улитки"

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию. По ее мнению, проголосовать необходимо всем.

"Я голосовала электронно. Пользователь я неопытный, но никаких сложностей не возникло: просто прошла по всем ссылкам и проголосовала. Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать - кто как считает нужным. А неучастие - это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими", - сказала Апексимова "Комсомольской правде".

Она отметила, что ей ближе всего поправка, касающаяся статуса культуры.

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