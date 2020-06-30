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ЦИК: за 5 дней проголосовали 49,6 миллиона россиян

12:22
  • вторник
  • 30 июня 2020

Явка составила 45,7%

За пять дней участие в голосовании по поправкам к Конституции приняли 49 649 010 граждан.

По данным ЦИК на вечер 29 июня, явка по всей стране составила 45,7%.

Активнее всего голосуют в Чеченской республике - там проголосовали 75,8% избирателей. Наименее активно участвуют избиратели в Хабаровском крае - 21,7% избирателей, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области до 30 июня можно проголосовать онлайн. Итоги подведут 1 июля.

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