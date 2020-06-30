Путин сегодня обратится к россиянам

Обращение запланировано на 14:00

Владимир Путин сегодня вновь выступит с телевизионным обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обращение главы государства запланировано на 14:00. Оно будет посвящено проходящему в России голосованию по внесению изменений в Конституцию.

"Да, действительно, сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам, это будет ориентировочно ближе к 14:00", - сказал Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования назначен на 1 июля.

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