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Путин сегодня обратится к россиянам

12:24
  • вторник
  • 30 июня 2020

Обращение запланировано на 14:00

Владимир Путин сегодня вновь выступит с телевизионным обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обращение главы государства запланировано на 14:00. Оно будет посвящено проходящему в России голосованию по внесению изменений в Конституцию.

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"Да, действительно, сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам, это будет ориентировочно ближе к 14:00", - сказал Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования назначен на 1 июля.

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