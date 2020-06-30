Умер актер и хореограф Максим Парфенов

Ему было 40 лет

Трагический инцидент произошел утром 30 июня на 2-й Пугачевской улице в Москве. Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.

Как пишет kp.ru, очевидцы вызвали врачей, однако тем осталось лишь констатировать смерть актера.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Лекарства, найденные в квартире погибшего, отправлены на экспертизу.

Друзья Парфенова подозревают, что он стал жертвой несчастного случая.

Максим Парфенов владел бизнесом по организации мероприятий.

Ранее Парфенов работал в ансамбле под руководством Игоря Моисеева, в ГИТИСе, в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Он исполнил несколько ролей в кино и театре. В частности, он снялся в сериале "Интуиция".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"