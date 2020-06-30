Всего три стакана в неделю: что пить летом ради бронзового загара

Главное - не перестараться

Морковный сок поможет без вреда для здоровья приобрести бронзовый загар.

Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева. Специалист советует мить морковный сок не менее трех раз в неделю. Благодаря ему кожа приобретает золотистый оттенок, а кожа лица выравнивается.

"Однако важно не переусердствовать. Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца. Потом необходимо сделать перерыв и через несколько недель снова повторить курс", - подчеркнула Махнева.

Кроме того, для приобретения красивого загара в пищу нужно употреблять фрукты, рыбу, морскую капусту, кисломолочные продукты, напомнила косметолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"