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Всего три стакана в неделю: что пить летом ради бронзового загара

13:10
  • вторник
  • 30 июня 2020

Главное - не перестараться

Морковный сок поможет без вреда для здоровья приобрести бронзовый загар.
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Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева. Специалист советует мить морковный сок не менее трех раз в неделю. Благодаря ему кожа приобретает золотистый оттенок, а кожа лица выравнивается.

"Однако важно не переусердствовать. Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца. Потом необходимо сделать перерыв и через несколько недель снова повторить курс", - подчеркнула Махнева.

Кроме того, для приобретения красивого загара в пищу нужно употреблять фрукты, рыбу, морскую капусту, кисломолочные продукты, напомнила косметолог.

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