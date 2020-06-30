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Эксперт: за электронной формой голосования стоит будущее

13:15
  • вторник
  • 30 июня 2020

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За электронной формой голосования стоит будущее. Рано или поздно такой процесс нужно было начинать, считает директор Института реформирования общественных финансов, директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, на нынешнем голосовании сделать свой выбор должен каждый, раз такая возможность дана.

"Как таковая она не стандартная, она не вписывается в какие-то понятные нам процедуры. Но в этом ее и плюс с одной стороны, с другой стороны и минус. Я в этом голосовании вижу и плюсы и минусы. И каждый гражданин думает сам, что он видит больше – плюсов или минусов", - сказал Климанов в интервью "Аргументам и фактам".

Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершается 30 июня. Основной день очного голосования -1 июля. Эксперты и наблюдатели отмечают, что в столице голосование проходит в атмосфере максимальной открытости.

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