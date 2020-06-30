Загрязнение Химкинского водохранилища проверят правоохранительные органы

Площадь разлива нефтепродуктов превысила 20 тысяч квадратных метров

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту загрязнения Химкинского водохранилища. В водоем попали нефтепродукты, из-за чего погибли рыба и птица. Площадь масляного пятна достигла почти 23 тысяч квадратных метров.

На набережную в подмосковных Химках местные жители гулять теперь не выходят . Сейчас здесь в воздухе стоит стойкий запах нефтепродуктов и темные разводы на воде.

По данным Федерального агентства водных ресурсов, площадь нефтяного пятна на поверхности Химкинского водохранилища превысила 20 тысяч квадратных метров.

"26 июня в Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачевки (Чернавки) в черте г. о. Химки. Возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе которого специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" взяты пробы воды и стоков для лабораторного анализа. Источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток", - сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Предприятие отвечает за строительство и эксплуатацию ливневой канализации города. То есть ремонт, очистка, устранение подтоплений и исследование стоков. Организация муниципальная, принадлежит администрации Химок. Коммунальщики вместе со спасателями добавили в воду химические реагенты, которые абсорбируют нефтепродукты и собирают их.

"Методом бредня, двумя специальными машинами, будем так говорить, загребается вся грязь, которая на поверхности, и подтягивается вот угол. После того мы сейчас закольцовываем и в ёмкость закачиваем грязь с поверхности воды", - объясняет старший эксперт Мособлпожспаса Сергей Сивец.

Химкинское водохранилище появилось в 1937 году. Оно входит в систему канала имени Москвы. Водохранилище - популярное место отдыха жителей столицы и области. Здесь расположены спортивные объекты, проводятся соревнования. Но главное: рукотворное озеро сделали для того, чтобы снабжать Москву водой.

"Системы водоочистки в Москве довольно хорошие и могут справиться с этой задачей. Другое дело, что будет, если пойдут сильные дожди. Тогда очистные могут не справиться с большим объёмом поступаемой воды и, соответственно, эффективность фильтрации будет снижена. В этом есть существенный риск. В этом плане надо тщательно узнать: готов ли Водоканал справиться с такой задачей в случае поступления дополнительной воды", - говорит эколог Александр Долгушин.

Между тем, власти Химок вместе с надзорными органами обнаружили источник загрязнения. Коллектор оказался в 10 километрах от Бутаковского залива.

"Мы обнаружили источник - обнаружили колодец, в котором находится аналогичные нефтепродукты. Мы приняли оперативные меры: выкачали. Сейчас мы активно промываем коллектор для того, чтобы уже избавиться от данных элементов", - рассказал заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Чистяков.

Предположительно установлено и предприятие, которое слило нефтепродукты. Всем материалы уже переданы в правоохранительные органы. Информацию сейчас проверяют следователи.

Иван Колесников, Мария Леванова, Евгений Рыбин, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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