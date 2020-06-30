На станции "Каховская" началась облицовка платформы

Строительство объединенного вестибюля для перехода на БКЛ продолжается

Продолжается строительство объединённого вестибюля для станций метро "Каховская" и "Севастопольская". Из него пассажиры смогут попасть как на станцию "Каховская" Большого кольца, так и на "Севастопольскую" серой ветки метро.

Работы по замене основных конструкций платформы завершены, сейчас облицовывают стены и пол, разрабатывают котлован для будущего перехода. Строительство пройдёт в два этапа. Сначала возведут дополнительные технические помещения в уже существующем вестибюле станции "Каховская" и часть пешеходного тоннеля.

"После завершения данных работ и перепуска автомобильного движения на построенной конструкции, приступят к 2 этапу - это строительство второй части подземного пешеходного перехода и реконструкцию технических помещений станций "Севастопольская", - сообщил руководитель строительства Игорь Варфоломеев.

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