Мода на маски: спасут ли дизайнерские повязки от вируса?

Маски стали трендом

Провокационные и строгие, с рисунком или без, а еще с кружевами или аппликацией - защитные маски теперь в тренде. Дизайнеры по-своему отреагировали на пандемию: превратили в модные аксессуары не только медицинские повязки, но даже противогазы. Так что ничто уже не испортит стильного образа, даже необходимость носить маску. Вот только способна ли гламурная вещица защитить от вируса? Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой (см. видео).

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