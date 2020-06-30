Правительство утвердило сроки всероссийской переписи населения

Его перенесли из-за коронавируса

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись состоится с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Изначально перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат предложил перенести мероприятие на следующий год из-за распространения коронавируса.

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