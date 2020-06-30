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Москвичи жалуются на нашествие агрессивных комаров

15:14
  • вторник
  • 30 июня 2020

Насекомые не дают покоя

Москвичи жалуются на небывалую кровожадность комаров. Полчища насекомых буквально набрасываются на горожан в парках и скверах. Нет покоя и ночью.

От их назойливого жужжания никуда не деться. От комаров не спрятаться ни на природе, ни в квартире. Устав от бессонных ночей, москвичи вышли на тропу войны: москитные сетки, эфирные масла, годовой запас репеллентов. А насекомые словно и не боятся. Летят на спящего. Разбуженный комариной песней человек с кровососами не церемонится, а после задается вопросом, может, во время самоизоляции комары не доедали и потому так неистовствуют. 

"Специалисты Мосприроды не отмечают никакой повышенной активности в этом году. Она ничем не отличается от прошлого года. Думаю, что к середине июля количество комаров пойдет на спад", - заявил замруководителя Мосприроды Вера Струкова.

Значит, терпеть осталось недолго. Оказывается, кроме человеческой крови комары пьют еще и цветочный нектар. Что до людской братии, то специалисты давно заметили, что комар абы на кого не сядет. За добычей летит самка. Чтобы обнаружить жертву, она используют все рецепторы. Обладатели первой группы крови для комаров - самые "вкусные". Также в приоритете любители бананов, цветочного парфюма, спящие (манит выдыхаемый углекислый газ) и разгоряченные спортом. Из 100 видов комаров, обитающих в России, в Москве замечены всего 24. И те практически безвредные.

"Иногда жители говорят о том, что в Москве появились комары, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Таких видов комаров в Москве не зафиксировано. Но аллергикам нужно быть аккуратными, потому что укусы могут вызывать аллергическую реакцию", - говорит Струкова.

В Мосприроде напоминают: комар - важное звено в экосистеме. Он - еда для птиц, рыб, рептилий и амфибий. Но какого искусанного человека это утешит. Зато есть пара действенных советов. Врага нейтрализует запах сушёной ромашки, мяты и чеснока. И вообще обещают, что скоро комариная пора закончится. И вот-вот прилетят их "старшие" братья - оводы и слепни.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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