Парковка в Москве будет бесплатной 1 июля

Этот день объявлен выходным

Информация для автомобилистов: 1 июля парковка в Москве будет бесплатной, так как среда объявлена выходным днём в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.

Оставить машину можно на всей территории парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. В Администрации московского парковочного пространства просят водителей парковаться только в разрешённых местах. В тоже время стоянки под шлагбаумами 1 июля будут работать в обычном режиме.

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