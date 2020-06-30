Политолог Павел Данилин назвал голосование по поправкам в Конституцию легитимным

Он прогнозирует высокую явку

Эксперт Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что в целом по стране голосование по поправкам к Конституции проходит позитивно. Он предположил, что явка составит около 70% по результату "за".

"Это хороший, достойный результат. Мы видим высокую явку на электронном голосовании, почти 80% проголосовало в Москве из зарегистрировавшихся. И это говорит, что в целом в Москве надо распространять эту практику и на обычные варианты выборов", - сказал Павел Данилин "АиФ".

Сам эксперт проголосовал дистанционно. Регистрация и процесс голосования заняли у него около 10 минут.

Данилин не сомневается в легитимности выборов. "Там "Голос" выступает со всякими инсинуациями по поводу нарушений. Но там больше фейков у самого "Голоса". Например, в Дагестане ручка якобы с исчезающими чернилами работает, только говорят они там почему-то по-казахски. Нелегитимные эти оппозиционеры, которые враньем пытаются делегитимизировать систему", - заявил Данилин.

По мнению многочисленных экспертов и независимых наблюдателей, голосование по поправкам к Конституции проходит в атмосфере максимальной открытости. Как считают специалисты, Москва задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

В столице работает около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий. На всех 3608 участках круглосуточно работают камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получает видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

В штабе трудятся 140 человек, которые отслеживают возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении. Все время в штабе присутствуют журналисты независимых изданий.

1 июля, в день голосования, все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию с избирательных участков на сайте vybor.mos.ru. Таким образом каждый житель получит возможность проконтролировать чистоту и законность процесса голосования.

Обо всех нарушениях на участках для голосования, при надомном и онлайн-голосовании наблюдатели сообщают в Группу разбора Общественного штаба по контролю и наблюдением за общероссийским голосованием. В эту группу входят общественные деятели, журналисты, депутаты Мосгордумы, ученые, юристы.

Максимально независимый состав группы гарантирует, что все сигналы о возможных нарушениях тщательно отрабатываются. В случае подтверждения нарушения на место направляется Мобильная группа для разбора конкретной ситуации и доклада в Общественный штаб. В Мобильную группу входят два человека из Общественной платы Москвы, юрист и один человек сопровождения. С ними также отправляются журналисты.

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