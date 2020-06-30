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Видео обращения Владимира Путина по поправкам в Конституцию

14:01
  • вторник
  • 30 июня 2020

Президент призвал всех сделать свой выбор

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. В обновлённом тексте закрепляются базовые принципы и ценности нашего государства. Изменения, подчеркнул президент, вступят в силу только в случае одобрения гражданами страны. Путин призвал всех россиян сделать своей выбор. Эти слова он произнёс в Ржеве, где сегодня открыт мемориал Советскому солдату. Смотрите обращение президента в видео.

 

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