Видео обращения Владимира Путина по поправкам в Конституцию

Президент призвал всех сделать свой выбор

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. В обновлённом тексте закрепляются базовые принципы и ценности нашего государства. Изменения, подчеркнул президент, вступят в силу только в случае одобрения гражданами страны. Путин призвал всех россиян сделать своей выбор. Эти слова он произнёс в Ржеве, где сегодня открыт мемориал Советскому солдату. Смотрите обращение президента в видео.

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