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Путин: мы голосуем не за поправки, а за будущее страны

13:40
  • вторник
  • 30 июня 2020

Президент обратился к россиянам

Владимир Путин обратился к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Обращение президента транслировалось от Ржевского мемориала.

В своем обращении Путин подчеркнул, что страна сейчас голосует не за поправки, а за свое будущее.

"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал президент.

Глава государства полагает, что россияне, отдавая свой голос, думают, прежде всего, о своих близких, и руководствуется объединяющими ценностями. Речь идет о правде и справедливости, уважении к человеку труда, к людям старших поколений, семье и заботе о детях, об их здоровье. Поправки, в случае их одобрения, закрепят эти ценности.

"Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - сказал глава государства, призвав всех принять участие в голосовании.

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