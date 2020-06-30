Врачи 25 поликлиник начали прием пациентов по новым адресам

В старых зданиях начались ремонтные работы

Врачи 25 московских поликлиник, где будет проходить капитальный ремонт, начали принимать пациентов по новым адресам с 30 июня.

Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас 25 зданий поликлиник в восьми округах Москвы завершили прием по старым адресам, и в них стартуют ремонтные работы. А врачи этих учреждений сегодня уже начинают прием по другим адресам", - сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинская помощь будет оказываться своевременно и в полном объеме. При записи к врачу своей поликлиники никаких дополнительных действий совершать не нужно - пациент будет автоматически направлен к своему врачу в другое здание, адрес укажут на талоне.

Ракова напомнила, что информацию о деталях визита можно в любой момент посмотреть в личном кабинете на портале mos.ru. Также это можно сделать в инфомате любой поликлиники или по телефону справочной службы, пациенту нужно иметь при себе московский полис ОМС.

"Чтобы проинформировать жителей, мы также провели большую подготовительную работу. Отправили SMS-сообщение или письмо по электронной почте каждому пациенту поликлиники, как минимум за две недели. <…> Разместили объявления на подъездах и в социальных сетях - для разных аудиторий жителей", - отметила заммэра.

Совместно с транспортным комплексом разработаны и уже действуют 10 новых маршрутов общественного транспорта, которые позволяют без пересадок добраться до нового места приема врачей, добавила вице-мэр. Также изменено три действующих городских маршрута, чтобы приблизить остановки к зданиям поликлиник.

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