Путин открыл Ржевский мемориал

Подвиг советских солдат не должен быть забыт

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата. К ней ведёт широкая дорога, по обе стороны которой - стены с изображениями лиц бойцов и тысячами фамилий павших красноармейцев.

Памятник возвели по просьбе ветеранов, передает "ТВ Центр". В преддверие 75-летия Победы они обратились в комитет Союзного государства с просьбой увековечить память боевых товарищей, погибших в ожесточённых боях подо Ржевом. Путин и Лукашенко возложили цветы к пьедесталу и почтили минутой молчания память советских солдат и командиров, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

"Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен и не может быть забыт. И уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим. Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающей раной, а важнейшим нравственным ориентиром будут служить мужество и стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их безграничная любовь к Родине. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках. Беречь, сохранять историческую правду, как живую нить последующих поколений и в нашей стране и за её пределами", - сказал Владимир Путин.

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