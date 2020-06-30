В деле Ефремова появился новый потерпевший

Он сможет требовать от актера компенсацию

В уголовном деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший – младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины.

Всего в деле сейчас четверо потерпевших – брат Захарова, жена и старший сын. Их ведет адвокат Александр Добровинский. Интересы младшего сына будет защищать другой адвокат, пишет "Интерфакс".

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"