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В деле Ефремова появился новый потерпевший

14:34
  • вторник
  • 30 июня 2020

Он сможет требовать от актера компенсацию

В уголовном деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший – младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины.
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Всего в деле сейчас четверо потерпевших – брат Захарова, жена и старший сын. Их ведет адвокат Александр Добровинский. Интересы младшего сына будет защищать другой адвокат, пишет "Интерфакс". 

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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