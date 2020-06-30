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Ученые раскрыли секрет алмазных дождей на Уране и Нептуне

15:26
  • вторник
  • 30 июня 2020

Не спрятаться, не скрыться

Американским ученым удалось опытным путем найти подтверждение гипотезы о том, что на Нептуне и Уране идет дождь из алмазов.

Сотрудники национальной ускорительной лаборатории SLAC воссоздали условия, близкие к условиям в глубине Нептуна. Они задействовали рентгеновский лазер Linac, чтобы изучить момент перехода углерода в кристаллический алмаз, пишет BBC.

Атмосфера этих планет состоит в основном из гелия и водорода. В верхних слоях температура примерно минус 220 градусов. А в нижних слоях более тяжелые элементы, в том числе метан, из-за этого растут температура и давление. Постепенно они достигают такой величины, что метан должен распадаться на водород и углерод, которые при экстремальных значениях температуры и давления превращаются в алмазы.

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