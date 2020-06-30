ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван источник сброса нефти в Химкинское водохранилище

15:26
  • вторник
  • 30 июня 2020

Делом занимается прокуратура

Росприроднадзор выяснил, как образовалось пятно нефтепродуктов в Химкинском водохранилище. Масло и, возможно, дизельное топливо, попали в воду с территории главного военно-строительного управления "Спецстрой".
Площадь нефтяного пятна в Химкинском водохранилище резко увеличилась

"При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами... Также на территории ГВСУ "Спецстрой" выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами, а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Эксперты установили, что в водохранилище отходы попали из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует муниципальное предприятие "Химводосток". Подчеркивается, что очистные сооружения на этом объекте отсутствуют.

О нефтяном пятне на Химкинском водохранилище сообщалось 25 июня. Специалисты применяют для его ликвидации боновые заграждения и сорбенты. Обстоятельства загрязнения и ответственных за ЧП устанавливает прокуратура и экологические организации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ликвидация разлива нефтепродуктов
Ликвидация разлива нефтепродуктов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.