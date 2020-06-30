Назван источник сброса нефти в Химкинское водохранилище

Делом занимается прокуратура

Росприроднадзор выяснил, как образовалось пятно нефтепродуктов в Химкинском водохранилище. Масло и, возможно, дизельное топливо, попали в воду с территории главного военно-строительного управления "Спецстрой".

"При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами... Также на территории ГВСУ "Спецстрой" выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами, а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Эксперты установили, что в водохранилище отходы попали из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует муниципальное предприятие "Химводосток". Подчеркивается, что очистные сооружения на этом объекте отсутствуют.

О нефтяном пятне на Химкинском водохранилище сообщалось 25 июня. Специалисты применяют для его ликвидации боновые заграждения и сорбенты. Обстоятельства загрязнения и ответственных за ЧП устанавливает прокуратура и экологические организации, передает ТАСС.

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