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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

15:29
  • вторник
  • 30 июня 2020

Жителям России пообещали по-настоящему теплый месяц

Стало известно, какая погода ожидает россиян в июле. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, следующий месяц будет теплым.

По его данным, температура воздуха будет либо соответствовать норме, либо превышать ее. Так, самая жаркая погода ждет жителей западных регионов европейской части России, Красноярского края, а также Якутии, пишут "Аргументы Недели".

Напомним, с прошлой недели в Москве и других регионах европейской части России установится жаркая погода. Она может негативно сказаться на здоровье людей. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа.

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