Борющийся с раком Тиньков рассказал о судьбе банка

Три месяца назад бизнесмен подхватил еще и коронавирус

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков, у которого девять месяцев назад нашли рак крови, высказался о судьбе своего детища.

Бизнесмен заверил, что его банк продолжит существовать и успешно выходит из кризиса, который спровоцировал коронавирус.

"Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов. Просто потому что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф не продается!" - заявил он.

Сейчас Тиньков продолжает лечить лейкемию, готовится к пересадке костного мозга. Три месяца назад он переболел COVID-19, передает РИА Новости.

Страшный диагноз Тинькову поставили в октябре 2019 года, но впервые открыто он об этом заявил в марте 2020. Бизнесмен уже прошел несколько сеансов химиотерапии.

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