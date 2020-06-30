Председатель штаба "Волонтёры Победы" отметила прозрачность голосования по Конституции

По ее словам, все законно и справедливо

Голосование по поправкам в Конституцию с точки зрения безопасности проходит на высоком уровне. Об этом рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова, проголосовавшая в самый первый день на участке. Кроме того, она сообщила, что записалась в качестве общественного наблюдателя.

"Обратила внимание, что везде есть разметка для того, чтобы граждане соблюдали дистанцию. Сама процедура не заняла у меня много времени", - отметила Амельченкова.

По ее словам, электронный формат голосования очень удобен, учитывая ситуацию с коронавирусом. При этом само голосование проходит прозрачно, везде установлены видеокамеры. "Все законно и справедливо", - приводит ее слова "АиФ".

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