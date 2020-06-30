Мария Воропаева: Наблюдатели фиксируют высокий уровень организации голосования

Легитимность процесса не вызывает сомнений

Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева отметила высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.

По ее мнению, принять участие в голосовании необходимо прежде всего для того, чтобы у руководства страны были возможности улучшать жизнь россиян.

Мария Воропаева отметила легитимность процесса голосования.

"Что бы ни говорили противники поправок в Конституцию, их легитимность подтвердили органы и институты государственной власти. И главным показателем того, что они были правы, станет улучшение жизни граждан после того, как эти поправки будут приняты. Главным показателем голосования станет дальнейшая работа чиновников, которые получат возможность сделать общественную жизнь более комфортной и предсказуемой", - цитирует Воропаеву kp.ru.

Мария Воропаева еще пока не успела проголосовать, она сделает это в самое ближайшее время. Многие ее знакомые уже отдали свои голоса, а некоторые работают наблюдателями на избирательных участках. "Они отмечают высокий уровень организации процесса", - подчеркнула Воропаева.

Напомним, что участки для голосования по внесению изменений в Конституцию открылись в Москве 25 июня. Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

В столице работает около 21 500 наблюдателей от НКО, общественных организаций и парламентских партий.

На всех 3608 участках круглосуточно работают камеры видеонаблюдения. Их как минимум две на каждом участке. Кадры с них получает видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

В штабе трудятся 140 человек, которые отслеживают возможные нарушения на установленных в видеоцентре мониторах. В штабе 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников (также являются гостевыми мониторами) и 6 мониторов руководителей штаба. Все видеозаписи хранятся до конца голосования, чтобы в любой момент можно было проверить поступившую заявку о нарушении. Все время в штабе присутствуют журналисты независимых изданий.

1 июля, в день голосования, все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию с избирательных участков на сайте vybor.mos.ru. Таким образом каждый житель получит возможность проконтролировать чистоту и законность процесса голосования.

По мнению многочисленных экспертов и независимых наблюдателей, голосование по поправкам к Конституции проходит в атмосфере максимальной открытости. Как считают специалисты, Москва задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Обо всех нарушениях на участках для голосования, при надомном и онлайн-голосовании наблюдатели сообщают в Группу разбора Общественного штаба по контролю и наблюдением за общероссийским голосованием. В эту группу входят общественные деятели, журналисты, депутаты Мосгордумы, ученые, юристы.

Максимально независимый состав группы гарантирует, что все сигналы о возможных нарушениях тщательно отрабатываются. В случае подтверждения нарушения на место направляется Мобильная группа для разбора конкретной ситуации и доклада в Общественный штаб. В Мобильную группу входят два человека из Общественной платы Москвы, юрист и один человек сопровождения. С ними также отправляются журналисты.

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