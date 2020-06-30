Депутаты Рады потребовали расследовать преступления националистов в Донбассе

Речь, в частности, идет о мародерстве бойцов "Азова"

Генпрокурор Украины получил обращение от депутатов Верховной рады с просьбой расследовать факты мародерства националистов из полка "Азов" в Донбассе в 2014 году. Инициатор обращения – Илья Кива, представляющий фракцию партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Речь идет о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка. Используя технику, они осуществляли демонтаж элементов системы - выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом. Действия руководства и представителей "Азова" были противоправными и нанесли значительный ущерб госимуществу", - говорится в обращении.

В документе, опубликованном на сайте партии ОПЗЖ, подчеркнуто, что, в соответствии со статьей 214 Уголовного кодекса Украины, расследование должно начаться не позднее 24 часов с момента получения заявления.

Добровольческий батальон "Азов" был создан после госпереворота на Украине в 2014 году. В его составе оказались наиболее радикальные участники "майдана", которые поставили своей целью подавить в Донбассе несогласие с новой властью. Формирование взял "под крыло" глава МВД Арсен Аваков, превратив батальон в хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. "Азов" активно использует нацистскую символику, напоминает ТАСС.

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