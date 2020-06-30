Собянин проголосовал за поправки в Конституцию в электронном виде

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля

Сергей Собянин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Мэр Москвы проголосовал электронно.

"Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

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