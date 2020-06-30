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Член ОП Надежда Куранина: Голосование проходит в атмосфере максимальной открытости

16:45
  • вторник
  • 30 июня 2020

Москва задает высокий электоральный стандарт

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит в Москве в атмосфере максимальной открытости. Об этом рассказала директор Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара, член Общественной палаты России Надежда Куранина.

По ее словам, Москва задает высокий электоральный стандарт – присутствуют обученные наблюдатели, за процедурой ведется видеонаблюдение. "В целом, конечно, хотелось бы отметить высокую техническую оснащённость участков и работу общественного штаба. Все они нацелены на одно — соблюдение чистоты процедуры голосования", - приводит слова Кураниной "АиФ".

Она также рассказала, что все вбросы в соцсетях о якобы нелегитимности голосования тщательно отрабатываются, фейки выявляются.

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