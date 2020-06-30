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Кроме России и США: ЕС откроет границы с 1 июля

16:57
  • вторник
  • 30 июня 2020

В первый список вошли 14 стран

Евросоюз постепенно отменяет карантинные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Границы ЕС открываются с 1 июля – пока для 14 стран. Россия и США в этот список не вошли.
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"С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая", - говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В документре, опубликованном 30 июня, сказано, что 15-й страной в перечне может стать Китай. Однако при условии, что Поднебесная подтвердит готовность открыть свои границы для европейцев.

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